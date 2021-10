Nazione, Berardi, il Sassuolo non fa sconti: servono 35 milioni, in estate rifiutati 30 dalla Fiorentina

La Fiorentina vorrebbe provare a prendere Domenico Berardi, i gigliati a gennaio potrebbero puntare su di lui ma non va dimenticato che il Sassuolo è una bottega molto cara. I viola a fine agosto si sono visti respingere un’offerta da 30 milioni per l’esterno della Nazionale italiana, ne servivano 35. Le pretese non sembra siano state abbassate. Lo scrive La Nazione.

