Nazione, Barone-Italiano mercoledì l’incontro: chat calciatori incandescente, aspettano notizie

Appuntamento confermato, mercoledì prossimo sarà istruttivo valutare il grado di soddisfazione generale dopo il faccia a faccia fra Joe Barone (di ritorno dagli Usa e sicuramente in possesso di una «linea aziendale» dopo aver incontrato il presidente Commisso) e Vincenzo Italiano, che è già rientrato a Firenze e con motivazioni molto alte aspetta l’incontro dell’8 giugno. In assenza di notizie e movimenti di mercato – compreso quello che riguarda lo stallo per Torreira – molta importanza viene attribuita alla sintesi fra le ambizioni di Italiano e quelle del club, considerato anche il realismo finanziario utilizzato dal presidente Commisso subito dopo la qualificazione per i playoff di Conference League.

Ha fatto notizia la frase sui «50 milioni a disposizione in 4 anni», una indicazione chiara che però non deve mortificare le speranze di crescita in vista di una stagione così complessa da vivere su tre fronti: con un gruppo squadra solido non è decisivo spendere tanto, ma piuttosto spendere bene individuando gli obiettivi e le caratteristiche dei giocatori da inserire. Almeno otto, di cui cinque potenzialmente titolari.E a proposito di investimenti dispendiosi, come non dare atto alla Fiorentina di aver puntato oltre 60 milioni su 4 giocatori (Gonzalez, Ikoné, Cabral, lo stesso Kokorin) a fronte però di un ritorno complessivo di gol inferiore alle aspettative, solo 10, di cui 3 su rigore realizzati da Nico nelle ultime 3 giornate di campionato? E come non ricordare che lo stesso Commisso ha fatto riferimento ad un monte ingaggi superiore ai 70 milioni, ai quali vanno aggiunte le commissioni pagate per alcuni giocatori e messe a bilancio in tre anni per una cifra superiore ai 15 milioni (4 solo per Pulgar e Callejon)?

Tantissimi soldi e un rapporto costi/benefici che ognuno può interpretare sulla base delle proprie convinzioni. Se c’è un patrimonio da non sprecare, è quello della compattezza del gruppo, uno dei motori principali che ha spinto la Fiorentina in questa stagione: grazie all’unità interna, la squadra ha disputato una stagione che l’ha portata al settimo posto, risultato che nessuno aveva pronosticato la scorsa estate.In questa fase di stallo, in attesa di valutare le intenzioni concrete del club parametrandole alle speranze di Italiano, la chat di gruppo dei giocatori viola è caldissima: tutti aspettano notizie anche per valutare la propria posizione personale. E sarà certo importante per i calciatori conoscere il grado di soddisfazione di Italiano, al quale la squadra si considera legatissima. Non è esagerato perciò sostenere che lo sviluppo coerente di un ecosistema umano capace di tornare in Europa dopo 5 anni dipenda anche dalle motivazioni, oltreché da soldi, quelli sempre importanti, ma certe volte la condivisione delle idee non ha prezzo. Lo scrive La Nazione.

