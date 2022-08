Nazione, Barak-Fiorentina dettagli definiti in mattinata: ufficiale già oggi?

Per Barak a Firenze mancano solo i dettagli e probabilmente saranno definiti in mattinata: l’arrivo in viola del centrocampista ventottenne del Verona (prestito oneroso e obbligo di riscatto, operazione da circa 12 milioni) potrebbe essere ufficiale nelle prossime ore. Lo scrive La Nazione.

