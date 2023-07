Nazione, Amrabat-United? Da limare gli ultimi dettagli con la Fiorentina. Milan ignorato

Capitolo Amrabat. Limare i dettagli, per chiudere una trattativa e voltare pagina. In soldoni, quanto sta accadendo tra Fiorentina e Manchester United attorno al centrocampista nazionale del marocco. Le parti – intese le società – stanno lavorando per trovare l’accordo che dovrebbe essere sulla base di circa 30 milioni richiesti dal club di Commisso, insieme ad altri bonus che possono far lievitare il prezzo del giocatore nel caso dovessero essere centrati, sfiorando addirittura i 35 milioni complessivi. Dunque siamo ai dettagli con l’intromissione del Milan che pare essere più una manovra di disturbo che difficilmente avrà un’evoluzione positiva. Lo scrive La Nazione.

