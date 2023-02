Nazione, 10 gare consecutive senza la porta inviolata: 30 le reti prese dalla Fiorentina 

Se a Braga, in Conference League, la Fiorentina aveva tenuto la porta inviolata (non avveniva dal 5 novembre scorso con la vittoria a Genova contro la Sampdoria), con il gol incassato ieri salgono a 30 le reti al passivo di una difesa oggi dodicesima, mentre la striscia di gare consecutive in cui Terracciano ha raccolto il pallone in fondo alla porta sale a dieci. Lo scrive La Nazione.

