Nardella sullo stadio: "Incontrerò Commisso, anche noi stiamo correndo insieme a lui"

Queste le parole rilasciate dal sindaco di Firenze Dario Nardella a Lady Radio: "Commisso starà un po' di giorni qui a Firenze, ci incontreremo, probabilmente anche allo stadio per la sfida contro il...

Queste le parole rilasciate dal sindaco di Firenze Dario Nardella a Lady Radio: "Commisso starà un po' di giorni qui a Firenze, ci incontreremo, probabilmente anche allo stadio per la sfida contro il Lecce. Rispetto a quanto ci eravamo prefissati siamo quattro settimane in anticipo per l'adozione della variante urbanistica alla Mercafir. Felice di un Commisso entusiasta e che vuole correre, in questi cinque anni da sindaco ho faticato molto, sembravo l'unico a volere il nuovo stadio, anche noi ora stiamo accelerando. A gennaio 2020 ci sarà il bando. L'Artemio Franchi non sarà mai abbandonato, abbiamo un progetto di riqualificazione, parleremo con i cittadini del quartiere. Ci sono moltissime novità di utilizzo".