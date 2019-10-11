Nardella: "Stadio alla Mercafir soluzione piu veloce, mi batterò con ogni forza allo stadio fuori Firenze"

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:"Ho parlato al telefono con Commisso due giorni fa, appena torna in Italia ci vedremo. I nostri uffici stanno andando...

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:

"Ho parlato al telefono con Commisso due giorni fa, appena torna in Italia ci vedremo. I nostri uffici stanno andando avanti sul progetto Mercafir, un progetto per cui è già stata approvata una variante urbanistica e lo diremo anche a Rocco e alla Fiorentina.

Fare lo stadio fuori Firenze? Non è un discorso di campanilismo, ma di un ragionamento logico che comprende una grande area, su questo io mi batterò contro con tutte le forze che ho.

Non ci sto al giochino che mi prendo quello che voglio e ti lascio quello che non voglio io non ci sto assolutamente. Il soggetto privato può fare quello che vuole, ma quando si confronterà con me sa quello che voglio, vi invito ad insistere su questo discorso, ma non ho alcun problema con la Fiorentina.

Io non conosco Campi, conosco la legge Nardella che è la legge dello stadio, farlo alla Mercafir è la soluzione più efficace e veloce, non mi metto neanche a discutere di altre ipotesi"