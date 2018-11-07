Nardella: "Sono iniziati i lavori della Fiorentina nell'area Mercafir". Tutti i dettagli del passo avanti

A Palazzo Vecchio, il sindaco di Firenze ha parlato della situazione di Mercafir e del nuovo stadio, queste le sue parole: "La Fiorentina ci ha fatto sapere che ha cominciato i carotaggi nell'area del...

A Palazzo Vecchio, il sindaco di Firenze ha parlato della situazione di Mercafir e del nuovo stadio, queste le sue parole: "La Fiorentina ci ha fatto sapere che ha cominciato i carotaggi nell'area della Mercafir. Sono attività concrete legate alla zona dove sorgerà il nuovo stadio e la cittadella viola, dunque ha cominciato le attività collegate alla progettazione che sta andando avanti. Abbiamo già fissato incontri nei prossimi giorni. Non ho motivo di ritenere che ci siano rallentamenti. Ora tocchiamo un punto di non ritorno, sia per lo stadio, sia per l'aereoporto e sia per la Mercafir"

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