Nardella rettifica: "Non volevo dire che ero contro lo stadio a Campi. Non c'era nulla di scandaloso"
Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato della mancata realizzazione dello stadio a Campi Bisenzio al quale si era opposto
Il sindaco di Firenze Dario Nardella a Controradio ha parlato anche della mancata realizzazione dello stadio a Campi Bisenzio. Queste le sue parole:
“Ho riconosciuto di aver utilizzato toni troppo perentori quando dissi che mi sarei battuto contro lo stadio a Campi Bisenzio. Non ci sarebbe stato niente di scandaloso, tant’è che con i sindaci ci mettemmo al lavoro per capire la fattibilità dell’operazione.
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