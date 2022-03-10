Nardella precisa: "Il Nuovo Franchi costerà 95 milioni dal PNRR e 55 milioni in arrivo dal ministero"

Il sindaco Dario Nardella ha parlato degli aspetti economici legati alla costruzione del Nuovo Stadio Franchi

Il sindaco di Firenze Dario Nardella questa mattina ha parlato di alcuni dettagli del progetto del nuovo stadio Franchi, queste le sue parole sui costi di questa operazione: "Il costo è quello di 135 milioni di euro, 95 milioni dal PNRR, a questi si aggiungeranno 55 milioni di euro che abbiamo richiesto al ministero come finanziamento aggiuntivo per la citta metropolitana, con questo riusciremo a coprire tutte le spese. Stiamo lavorando sia con la Fiorentina e sia con la fondazione CR di Firenze, non siamo soli. Centro Commerciale? Non è previsto, ma sono previsti 5 mila metri quadri di spazio commerciale" conclude Nardella

LA BATTAGLIA DELLA FIORENTINA IN LEGA CALCIO

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-e-i-club-americani-vogliono-casini-presidente-di-lega-per-cambiare-il-calcio-italiano/168482/