Nardella: "Passi avanti per lo stadio nuovo. Ci saranno anche alberghi, centri commerciali e un grande parcheggio"

Il mercato ora alla Mercafir sarà spostato in zona castello. Tutta l'area sarà riqualificata" così Nardella

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato a Contro Radio il sindaco di Firenze: “Con la Mercafir abbiamo avviato il progetto per il nuovo polo mercatale che dovrebbe situarsi nell’area di Castello. Il percorso relativo alla Mercafir procederà di pari passo con quello dello stadio, da una parte ci sarà la revisione del piano urbanistico di Castello, con la salvaguardia del Parco e allo stesso tempo dovremo aspettare che la società viola finisca la progettazione del nuovo impianto. Tutto questo ha una conclusione fissata entro il 2017, stiamo andando avanti e penso che lo stadio sia una risposta ai tifosi ma non solo, ai fiorentini tutti e all’economia della città. Nell’area Mercafir verranno costruiti anche alberghi, un centro commerciale e un grande parcheggio. L’intera area sarà riqualificata”.