Nardella: "Non riesco a far vincere lo scudetto alla Fiorentina, ma la tramvia all’Osmannoro...”
Il sindaco di Firenze, intervenuto a Firenze per l’assemblea di coinfidustria, ha parlato facendo un riferimento alla Fiorentina, queste le sue parole riportate dalla Nazione:“Possiamo pensare ad una...
A cura di Redazione Labaroviola
06 ottobre 2018 12:36
Il sindaco di Firenze, intervenuto a Firenze per l’assemblea di coinfidustria, ha parlato facendo un riferimento alla Fiorentina, queste le sue parole riportate dalla Nazione:
“Possiamo pensare ad una linea tranviaria che attraversi l’Osmannoro collegando di fatto la linea 4, quella per la quale abbiamo già i finanziamenti sul primo lotto Leopolda-Piagge-Campi, con a nord l’aeroporto di Peretola. Non riesco a far vincere lo scudetto alla Fiorentina, ma sulla tramvia all’Osmannoro ce la possiamo fare..”