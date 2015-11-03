Notizie Osmannoro Fiorentina

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Sind. Sesto: "Stadio? Dovrà avere un respiro metropolitano, Osmannoro sud è un'area idonea"
07 marzo 2020 14:47
Nardella: "Non riesco a far vincere lo scudetto alla Fiorentina, ma la tramvia all’Osmannoro...”
06 ottobre 2018 12:36
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