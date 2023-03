Nardella lancia l’idea: un impianto sportivo che porti il nome di Sconcerti per omaggiarlo

Un impianto sportivo che porti il nome di Mario Sconcerti, ex giornalista sportivo scomparso il 17 dicembre scorso a 74 anni, uno dei più importanti che ci sono stati in Italia. A lanciare l’idea, in una giornata nel Salone dei Cinquecento dedicata proprio al ricordo di Sconcerti, è stato il sindaco Dario Nardella. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

