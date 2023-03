Curva Ferrovia già esaurita per Fiorentina-Milan, il sospetto è che lo stadio sarà pieno di milanisti

Come riporta questa mattina La Nazione, sabato sera al Franchi per Fiorentina-Milan ci sarà il clima delle grandissime occasioni. Da una parte la squadra di Vincenzo Italiano, reduce da quattro risultati utili consecutivi tra Serie A e Conference League. Dall’altra il Milan, che ha ripreso la marcia dopo un periodo difficile ed ha ritrovato due leader come Maignan e Ibrahimovic.

Sugli spalti la cornice di pubblico sarà di prim’ordine (come sempre stata quest’anno). Anzi, quasi sicuramente sarà frantumato il record di presenze stagionale, che regge da Fiorentina-Inter dello scorso 23 ottobre, quando al Franchi furono presenti 36.699 tifosi. Al momento gli spettatori attesi (tra abbonati e biglietti venduti) sono oltre 32.000, ma siamo soltanto a metà settimana con davanti altri quattro giorni di vendita che incrementeranno il dato finale. A ieri sera, dunque, erano circa 10.000 i tagliandi staccati. Una corsa al biglietto che è scattata nel pomeriggio di lunedì (con la Fiorentina che doveva ancora giocare a Verona), quando è iniziata la vendita libera senza limitazioni e senza obbligo di tessera del tifoso.

Il sospetto che diverse migliaia di tagliandi siano stati acquistati da tifosi del Milan è molto forte. Anche perché la vendita online non ha avuto l’andamento, per così dire, che ha di solito. Sono andati subito a ruba biglietti di Curva Ferrovia – in genere l’ultima ad essere richiesta – e di Maratona. Zone limitrofe al settore ospiti (risulta già esaurito) che sarebbero state prese d’assalto dai tifosi rossoneri. La riprova ci sarà soltanto sabato, ma senz’altro gli ospiti al Franchi non saranno pochi.

LO SFOGO DEL SOLITO MOURINHO