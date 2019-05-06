Nardella: "I tifosi viola si meritano una Fiorentina all'altezza di Firenze. Ai Della Valle..."

"I tifosi non si meritano una squadra così: si meritano invece una squadra che sia all'altezza delle aspettative di questa città, e all'altezza della storia di questa città".È l'affondo del Sindaco di...

"I tifosi non si meritano una squadra così: si meritano invece una squadra che sia all'altezza delle aspettative di questa città, e all'altezza della storia di questa città".

È l'affondo del Sindaco di Firenze Dario Nardella, a margine di un evento elettorale, all'indomani dell'ennesima sconfitta dei viola (ad Empoli) che sprofondano in tredicesima posizione in classifica. "Io non mando messaggi diretti a nessuno - ha aggiunto Nardella, rispondendo a chi gli chiedeva se avrebbe portato questo messaggio alla proprietà e alla dirigenza del club viola - le mie posizioni sono chiare, le ho sempre ribadite. È anche vero che non voglio usare il sentimento dei tifosi in questo periodo di campagna elettorale, e quindi tengo per me alcune valutazioni. Detto questo, ripeto: i tifosi meritano una squadra e un progetto all'altezza di questa città".

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