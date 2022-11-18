Nardella: "Franchi? Disponibili ad incontrare le Fiorentina. Nessun problema il prossimo anno"

Il cantiere del Franchi si aprirà tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024

"Noi non abbiamo ricevuto alcuna istanza formale dalla Fiorentina in merito alle modalità di gioco della squadra al Franchi durante il cantiere", e "abbiamo dato piena disponibilità al club per vederci in un ogni momento, anche domani". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, a proposito dell'incontro con i cittadini sulla riqualificazione dello stadio Artemio Franchi e sul quartiere di Campo di Marte.

"Le opere connesse al Viola Park non dipendono dal Viola Park ma dalle leggi dello Stato - ha aggiunto in riferimento al cantiere del centro sportivo a Bagno a Ripoli e alle infrastrutture connesse -, non le decide la Fiorentina. Il progetto della tramvia di Bagno a Ripoli esiste da molto prima di sapere se la Fiorentina avrebbe fatto il Viola Park e i tempi sono rispettati: la linea di Bagno a Ripoli sarà terminata entro il 2026".

"Aspettiamo che la Fiorentina sia disponibile per incontrarci e andare avanti - ha sottolineato il sindaco - con tutti gli aspetti riguardanti la realizzazione del progetto e tutte le modalità di gestione del cantiere del Franchi. Voglio ricordare che non c'è nessun problema per l'anno prossimo riguardo al fatto che la Fiorentina giochi al Franchi, perché i lavori saranno appaltati entro l'anno prossimo, il cantiere si aprirà tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. I tempi sono molto chiari".

Per Nardella "i tempi sullo stadio non li detta la Fiorentina o il Comune ma sono stabiliti dalla legge italiana che si occupa del Pnrr. Sono tempi che stiamo rispettando: dobbiamo iniziare i lavori entro la fine del 2023, massimo inizio 2024 e poi finire tutto entro il 2026". Lo riporta Ansa.it.

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