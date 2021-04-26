Nardella: "Entro 5 anni sarà pronto il nuovo Franchi. Ci saranno infrastrutture, parcheggi e verde"

Il sindaco di Firenze Nardella ha commentato la notizia dell'arrivo dei 95 milioni di euro dal Recovery Fund per il restyling del Franchi

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato a Radio Bruno della notizia, oggi ufficiale (LEGGI QUI) che lo stadio Franchi potrà beneficiare dei 95 milioni del Recovery Fund, queste le parole del primo cittadino:

"Siamo quasi pronti per pubblicare il bando internazionale, la speranza è che vi possano partecipare i migliori architetti del mondo. Ma non si tratta di un progetto solo per lo stadio, è una riqualificazione di tutto il quartiere Campo di Marte, che prevede aree verdi, parcheggi e infrastrutture. Inoltre anche ci sarà anche la tramvia che collegherà meglio Campo di Marte. I tempi per la ristrutturazione del Franchi? Il Recovery Fund ci impone di finire tutto in 5 anni" conclude Nardella.

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