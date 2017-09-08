Nardella: "I Della Valle tornano a Firenze e vogliono una Fiorentina più forte. Il progetto stadio va avanti"

Ho visto sia Diego che Andrea. Stanno apprezzando l'atteggiamento dei tifosi viola. Sulla cessione della società..." così Dario Nardella

Dario Nardella, sindaco di Firenze, oggi ha incontrato i fratelli Della Valle nelle Marche. Queste le sue parole a Italia 7 Gol "Salotto viola":

"I Della Valle hanno apprezzato l'atteggiamento dei tifosi. Ho visto sia Diego che Andrea Della Valle convinti anche sul progetto giovani e sull'idea di aprire un ciclo.

Sono convinto che Andrea abbia il desiderio di recuperare il rapporto con Firenze che si stava perdendo. Penso che lo vedremo di nuovo allo stadio, ma non escludo anche un ritorno di Diego. I due, vogliono provare a ricucire il rapporto con i tifosi.

Credo ad una Fiorentina migliore con loro. E' stata superata quella fase di incertezza, e penso ci siano tutti i presupposti per riaprire un nuovo ciclo, con anche la realizzazione del nuovo stadio.

Non abbiamo parlato sulle offerte di vendita della società. Li ho visto solo concentrati per una Fiorentina più forte"