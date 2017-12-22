Nardella: "I Della Valle avranno il terreno gratis per il nuovo stadio. Tutto quello che ci hanno chiesto..."

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato del nuovo stadio della Fiorentina a Italia 7, queste le sue parole:"Dal 2015 fino ad oggi abbiamo fatto diversi passi in avanti e confermo il nostro imp...

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato del nuovo stadio della Fiorentina a Italia 7, queste le sue parole:

"Dal 2015 fino ad oggi abbiamo fatto diversi passi in avanti e confermo il nostro impegno. I Della Valle ci hanno chiesto un’area ampia e noi gliel’abbiamo messa a disposizione, ci hanno chiesto degli atti concreti per spostare il mercato e lo abbiamo fatto, ci hanno chiesto di aspettare la via libera per la pista dell’aeroporto ed è arrivata anche quella.

Oggi mi prendo un altro impegno, entro marzo, con la variante urbanistica che dimezza i volumi di spazi edificabili nell’area di Castello, salvaguardando il famoso parco di 80 ettari. Questo permette lo spostamento della Mercafir e libera l’area dove la Fiorentina vuole costruire lo stadio. Sono molto fiducioso.

I Della Valle hanno sempre detto di volere lo stadio per un nuovo ciclo viola. La Fiorentina ha anche un vantaggio rispetto alle altre società, gli altri hanno dovuto comprare il terreno dove vanno a costruire, a Firenze invece il terreno è pubblico e noi lo diamo gratuitamente grazie ad una norma parlamentare migliorata dal ministro Lotti"