Nardella: "Gli Archistar dov'erano quando il Franchi è stato modificato per Italia '90? La Fiorentina..."

Il problema della Fiorentina è di natura psicologica

"Non pensiamo alla retrocessione della Fiorentina - ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella a Radio Bruno, questo 2020 va dimenticato per tante cose, speriamo di recuperare da questa brutta classifica. Penso che il problema sia di natura psicologica, la squadra non era partita con questo obiettivo. Stadio? Per Italia '90 quando il Franchi fu cambiato in peggio non c'è stata tutta questa mobilitazione da parte degli Archistar. Ora aspettiamo il verdetto del Ministero, tutti devono abbassare i propri toni".

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