Nardella: “A Venezia si è trovata una soluzione, perché a Firenze invece no?”

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha così parlato a Toscana TV: “Abbiamo chiesto attraverso una procedura formale, come ente pubblico agli uffici della Commissione Europea le motivazioni, ma non ci sono state date. Credo sia un diritto di tutti i cittadini sapere perchè c’è tutta questa difficùoltà a spiegare la motivazione di sottrazione di fondi che erano stati precedentemente assegnati. Lascia tanti dubbi questa storia e questo rimpallo di responsabilità di competenze. Non perdo il mio obiettivo, abbiamo già una quota importante, che sono i 130 milioni assegnati. Visto che la soluzione si è trovata a Venezia la si può trovare anche per Firenze. Per noi la trasparenza è fondamentale, mi sarebbe piaciuta più trasparenza anche dalla Commissione, che non ci ha consentito di avere le motivazioni formali del definanziamento”.