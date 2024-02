Napoli spreca occasione per scavalcare la Fiorentina, solamente un punto contro il Cagliari

Finisce 1-1 alla Unipol Domus di Cagliari, la squadra di Ranieri acciuffa il pari al 96′, a trenta secondi dalla fine del match, con la rete di Luvumbo Zito. Nel primo tempo il Cagliari spreca alcune occasioni e viene annullato l’autogol di Rrahmani per fuorigioco attivo di Lapadula. Nel secondo tempo Osimhen porta in vantaggio il Napoli al 65′ e nel finale la squadra di Calzona sciupa occasioni ghiotte per chiudere la partita. Al sesto ed ultimo minuto del recupero un lancio lungo di Dossena trova Luvumbo dopo che Juan Jesus si fa scavalcare clamorosamente dal pallone e Zito insacca. Il Napoli spreca così l’occasione di superare i viola in classifica e rimane al nono posto con 37 punti, uno in meno rispetto alla Fiorentina.

