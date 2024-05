Napoli: “Notizie sulla richiesta di rinvio di Fiorentina-Napoli per motivi scaramantici prive di fondamento”

Ieri pomeriggio, durante la conferenza stampa per presentare i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, Nicola Lombardo, responsabile delle comunicazioni del Napoli, ha smentito le voci circolate nei giorni scorsi riguardo una presunta richiesta del club campano di posticipare la data di Fiorentina-Napoli, in programma oggi: “Il Napoli ha giocato contro la Fiorentina proprio un venerdì 17, precisamente nel 2012, e ha vinto 3-0. Quindi, la notizia che De Laurentiis avrebbe chiesto il rinvio per motivi scaramantici è priva di fondamento”.

