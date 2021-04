Il Napoli ha intensificato i contatti con Spalletti. Gattuso alla Fiorentina? Con la Champions…

Il rapporto formale tra De Laurentiis e Gattuso si è ripristinato da tempo ma i contatti per il rinnovo sono fermi a metà gennaio, dalla grande burrasca veriticatasi dopo Verona-Napoli del futuro non si è più parlato. De Laurentiis si guarda intorno, nelle ultime settimane si sono intensificati i contatti con Spalletti ma non è stata presa alcun decisione per la panchina del Napoli della prossima stagione. Il presidente aspetta, osserva il rendimento della squadra, è concentrato sulla battaglia per tornare in Champions League, poi farà le sue scelte. Non è escluso che un ottimo rush finale possa rivoluzionare gli scenari, cioè una ricostruzione del rapporto così profonda al punto da ritrovare l’idea di pianificare un futuro insieme. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.

LEGGI ANCHE, CHIESA, NESSUN INFORTUNIO MUSCOLARE “DIPLOMATICO”: CERCHERÀ DI ESSERCI CONTRO LA FIORENTINA