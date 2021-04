Chiesa, nessun infortunio muscolare “diplomatico”: cercherà di esserci contro la Fiorentina

Oggi La Nazione parla delle condizioni di Federico Chiesa. L’ex Fiorentina è ancora in dubbio per la sfida che si giocherà tra la Juventus ed i viola domani al Franchi. Il suo non è un infortunio muscolare “diplomatico”. Cercherà di recuperare per esserci. È stato il miglior acquisto dei bianconeri.

LEGGI ANCHE, FANTACALCIO, TUTTI PAZZI PER VLAHOVIC. RASPADORI SHOW A SAN SIRO. BRILLA INSIGNE, È LUI IL PASS CHAMPIONS PER IL NAPOLI?