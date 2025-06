Napoli e Bologna hanno contattato l’entourage di Mandragora. Il suo contratto è in scadenza

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Rolando Mandragora è in attesa di conoscere quali siano i piani della Fiorentina per il suo futuro. Il centrocampista, legato al club da un contratto in scadenza nel giugno 2026, gode della stima della dirigenza viola. A confermarlo sono state le recenti dichiarazioni del direttore sportivo Daniele Pradè, che lo ha definito un giocatore “speciale” e ha assicurato che il tema del rinnovo sarà affrontato a tempo debito. Tuttavia, al momento, non è ancora partita una trattativa concreta. Nel frattempo, l’entourage del calciatore ha avviato contatti esplorativi con altri club, sia in Serie A – con Napoli e Bologna particolarmente interessate – sia all’estero, soprattutto in Spagna. La Fiorentina, grazie alla lunga durata residua del contratto, può contare su una posizione di forza nella trattativa, ma la situazione va seguita con attenzione.

Mandragora è un profilo che suscita interesse sul mercato per diversi motivi: la sua nazionalità italiana lo rende prezioso in ottica UEFA, e le sue qualità tecniche, in particolare il sinistro educato, sempre più raro nel calcio italiano, lo rendono un centrocampista ricercato. A ciò si aggiungono la sua professionalità e il rendimento costante, che lo rendono un’opzione molto appetibile per diverse squadre. Nell’ultima stagione Mandragora ha collezionato 43 presenze, confermandosi un elemento fondamentale del centrocampo viola. Il suo rendimento è cresciuto in modo evidente nella seconda metà dell’anno, culminando con un bottino personale di 9 gol e 5 assist. Il contratto attuale prevede una clausola per il rinnovo automatico legata al numero di presenze, ma spetterà alla società decidere se attivarla o avviare una nuova trattativa per un accordo diverso.