Da Napoli confermano, Sarri verso la Fiorentina in caso di addio. De Laurentiis sceglie Giampaolo

Il clima sotto il Vesuvio tra Sarri e la società partenopea non sarebbe dei migliori...

Potrebbe essere l’ultima stagione di Maurizio Sarri al Napoli: l’ipotesi continua a circolare sotto il Vesuvio visti i rapporti non certo idilliaci tra l’allenatore dei partenopei e il presidente Aurelio De Laurentiis. I diversi punti di vista potrebbero portare al divorzio: sull’ex tecnico dell’Empoli c’è la Fiorentina che valuta il dopo Paulo Sousa e, secondo il quotidiano "Cronache di Napoli", la società viola avrebbe già fatto un sondaggio con l’entourage del mister 57enne. In cima alle preferenze del Napoli per sostituirlo ci sarebbe l’attuale allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo.