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Multa alla Juventus per i cori contro Firenze. Ecco il comunicato del giudice sportivo

Il giudice sportivo della Serie A ha deciso di comminare alla Juventus una multa di 15.000 euro "per avere i suoi sostenitori, al 36' del primo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoria...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 novembre 2018 22:20
Multa alla Juventus per i cori contro Firenze. Ecco il comunicato del giudice sportivo - Juventus' supporters hold their team's scarves during the Italian Serie A football match between Juventus and Inter Milan at the Juventus Stadium in Turin on March 25, 2012. Juventus beat Inter Milan 2-0. AFP PHOTO / GIUSEPPE CACACE (Photo cre
Juventus' supporters hold their team's scarves during the Italian Serie A football match between Juventus and Inter Milan at the Juventus Stadium in Turin on March 25, 2012. Juventus beat Inter Milan 2-0. AFP PHOTO / GIUSEPPE CACACE (Photo cre
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Il giudice sportivo della Serie A ha deciso di comminare alla Juventus una multa di 15.000 euro "per avere i suoi sostenitori, al 36' del primo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti della tifoseria di altra squadra; recidiva".

I cori in questione si riferiscono alla partita contro la Spal e ai continui cori dei tifosi bianconeri contro Firenze e la Fiorentina.

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