Multa alla Juventus per i cori contro Firenze. Ecco il comunicato del giudice sportivo
Il giudice sportivo della Serie A ha deciso di comminare alla Juventus una multa di 15.000 euro "per avere i suoi sostenitori, al 36' del primo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoria...
A cura di Redazione Labaroviola
27 novembre 2018 22:20
Il giudice sportivo della Serie A ha deciso di comminare alla Juventus una multa di 15.000 euro "per avere i suoi sostenitori, al 36' del primo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti della tifoseria di altra squadra; recidiva".
I cori in questione si riferiscono alla partita contro la Spal e ai continui cori dei tifosi bianconeri contro Firenze e la Fiorentina.
LEGGI ANCHE: CORI CONTRO FIRENZE E LA FIORENTINA DAI TIFOSI DELLA JUVENTUS NELLA PARTITA CONTRO LA SPAL