Moviola CorSport, ok il gol di Milenkovic, nessun rigore per il tocco di braccio in area di Biraghi

Ecco la moviola del Corriere dello Sport “È in gioco Milenkovic quando segna la rete del 2-0: al momento del cross di Castrovilli il difensore serbo di Iachini è tenuto in gioco dal ginocchio sinistro di Samir. Corretta la valutazione su un episodio capitato in area della Fiorentina al 14′ della ripresa: tiro di De Maio davanti a lui Biraghi respinge, probabilmente con la parte posteriore del braccio destro che, però, è ben raccolto al corpo. Giusto considerarlo non punibile”.

