CorSport, Castrovilli a giorni prolungherà con la Fiorentina: accordo fino al 2025 con adeguamento

Per Gaetano Castrovilli è già pronto il prolungamento del suo contratto con la Fiorentina: è solo questione di giorni e poi sarà tutto messo nero su bianco, con allungamento fino al 2025 e adeguamento economico. Rocco Commisso, fin dall’estate, è voluto ripartire da lui, indicandolo a simbolo della squadra. Non è un caso che Gaetano sia finito al centro dello shooting fotografico scattato in occasione della presentazione delle nuove maglie. La Fiorentina ha resistito già dallo scorso gennaio agli assalti di mercato, non ascoltando nemmeno le possibili offerte milionarie. Lo riporta il Corriere dello Sport.

