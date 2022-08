Moviola CorSport: “Disastro Sacchi, Haas prende solo Sottil, Mazzoleni lo fa aggrappare ad un fallo di mano”

Ecco la moviola del Corriere dello Sport: “Marchetti l’ha più o meno tenuta: Parisi che trattiene tre volte Ikonè non è rigore (si lascia un po’ cadere alla fine) ma almeno una doveva fischiarla; il contatto Martinez Quarta-Destro non è penalty (è l’attaccante dell’Empoli che tocca dietro il ginocchio dell’avversario calciando). Ma dopo il ko e l’entrata in campo di Sacchi (seconda espulsione di fila pro Fiorentina, c’erano entrambe), un disastro, recupero compreso (almeno 15 minuti, visto che 7’ erano solo per l’infortunio).

Dice palla, Sacchi, ma Haas prende solo la gamba di Sottil. Rigore, Mazzoleni fa aggrappare Sacchi (che dimentica il gesto del monitor) ad un tocco di mano destra precedente (ma su quel braccio c’è la spinta di Haas, il dubbio resta)”.

