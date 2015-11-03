Notizie Haas Fiorentina

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Dalla Germania: “La Fiorentina invia spesso i suoi osservatori a visionare Haas del Kaiserslauter”
29 gennaio 2026 11:41
Moviola CorSport: “Disastro Sacchi, Haas prende solo Sottil, Mazzoleni lo fa aggrappare ad un fallo di mano”
22 agosto 2022 08:14
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