Dalla Germania: “La Fiorentina invia spesso i suoi osservatori a visionare Haas del Kaiserslauter”

Secondo quanto riportato da Fussballeuropa.com la Fiorentina avrebbe messo nel mirino il giovane calciatore tedesco del Kaiserlauter Mika Haas. Haas è un esterno sinistro che milita in serie B tedesca e ha già attirato l’attenzione di molti club in Germania. Infatti ha già esordito con la nazionale U20.

Secondo quanto riportato dal portale tedesco la Fiorentina avrebbe inviato regolarmente i suoi osservatori a visionare il calciatore. Non c’è ancora una vera e propria trattativa ma il club viola sta monitorando con attenzione il calciatore. Vedremo se ci saranno sviluppi, su di lui c’è anche l’interesse del Parma