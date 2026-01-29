29 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:10

Dalla Germania: “La Fiorentina invia spesso i suoi osservatori a visionare Haas del Kaiserslauter”

Redazione

29 Gennaio · 11:41

Aggiornamento: 29 Gennaio 2026 · 11:41

TAG:

ACF FiorentinaHaas

Secondo quanto riportato da Fussballeuropa.com la Fiorentina avrebbe messo nel mirino il giovane calciatore tedesco del Kaiserlauter Mika Haas. Haas è un esterno sinistro che milita in serie B tedesca e ha già attirato l’attenzione di molti club in Germania. Infatti ha già esordito con la nazionale U20.

Secondo quanto riportato dal portale tedesco la Fiorentina avrebbe inviato regolarmente i suoi osservatori a visionare il calciatore. Non c’è ancora una vera e propria trattativa ma il club viola sta monitorando con attenzione il calciatore. Vedremo se ci saranno sviluppi, su di lui c’è anche l’interesse del Parma

