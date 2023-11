Moviola Corriere dello Sport: “Era rigore per la Fiorentina? Braccio largo di Loftus-Cheek. Parisi da giallo”

Ecco la moviola del Corriere dello Sport oggi in edicola: “6: Parisi tira, il pallone rimbalza sul corpo di Loftus-Cheek e poi sul braccio sinistro largo che si sta chiudendo: frontale sembra molto vicino al corpo, da retro-porta e 16 metri si nota come il braccio sia molto largo in avanti. Di Bello e VAR dicono no rigore. Però bisogna trovare unità di visione, così è solo caos. Netto il rigore al Milan (Theo bravo ad andarselo a cercare Parisi tocca basso(e anche alto) il francese, ok giallo (contesa del pallone). Chukwueze giù in area, perde l’equilibrio, Milenkovic non lo tocca. Cross di Calabria, Biraghi braccio destro al corpo. Calabria su Parisi: gioca nettamente prima il pallone”.

