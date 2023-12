Moviola Corriere dello Sport: “Ben sette gialli, Sacchi si perde anche un rosso per Akpa Akpro”

Ecco la moviola del Corriere dello Sport oggi in edicola: “Partita non difficilissima per Sacchi, che però si perde un rosso in campo: lo meriterebbe il monzese Akpa Akpro per un’entrataccia su Milenkovic. Gamba tesa e piede a martello sulla gamba dell’avversario, l’arbitro opta per il giallo. Altro errore: la punizione fischiata a primo tempo scaduto contro la Fiorentina per fallo di Milenkovic su Colpani, niente step on foot. A livello di disciplinare poteva gestire meglio i due gialli in contemporanea a Pablo Marì e Beltran”.

