Moviola, alla Fiorentina manca un rigore su Bernardeschi, Gonzalo andava espulso

Gli episodi chiave della gara alla moviola. E questa volta la Fiorentina ne esce ancora una volta penalizzata. Gonzalo invece...

Il Corriere dello Sport fa la moviola della partita tra Genoa e Fiorentina:

"Due rigori non dati, in un tempo spiccioli, è quasi dal record del mondo. Guida ha sostituito Banti ma non l’HA certo fatto rimpiangere, tutt’altro. Al 10′ rischia grosso Gonzalo a palla lontana, per fermare l’avanzata di Simeone che cercava di prendere posizione, gli mette le mani addosso, all’altezza del viso. Comportamento non violento ma l’uso delle mani in un movimento non consono all’azione, dovrebbe essere punita con il rosso, secondo le disposizioni della circolare numero uno. Al 28′ manca un rigore alla Fiorentina: si può dire che Burdisso, in scivolata, colpisca prima il pallone, ma lo fa con il piede destro a martello e con un intervento quasi a forbice, finendo per travolgere Bernardeschi."