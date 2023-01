Mourinho: “Siamo a soli 4 punti dal secondo posto, quelle davanti si dovrebbero fare delle domande”

Josè Mourinho ha parlato dalla sala stampa dello stadio Olimpico per commentare la vittoria della sua Roma contro la Fiorentina, queste le sue parole:

“Camara scomparso? La domanda su Camara mi viene fatta e non mi viene chiesto dei giovani che ho messo in campo oggi, volevo che venisse fatto notare che noi lanciamo i giovani, al contrario degli altri club dove i miei colleghi fanno cose diverse perchè magari hanno idee diverse o hanno altre esigenze. Camara non gioca perchè non è integrato nel lavoro della squadra, non dovete guardare i piccoli video messi su Instagram e You Tube, non contano.

Difesa a quattro? Io devo nascondere i problemi della squadra, non devo esporli e farli sapere a tutti voi ed all’allenatore avversario. Dybala? Con lui la palla è tonda, qualcun altro invece ha la palla quadrata quando ce l’ha tra i piedi, è un giocatore che mi lascia senza parole

Non siamo belli? Noi cerchiamo di migliorare entro i nostri limiti. Noi siamo a 4 punti dal secondo posto, vuol dire che c’è qualcosa che non funziona bene agli altri, loro hanno rose pazzesche e sono solo a 4 punti da noi che abbiamo tanti limiti, o siamo più bravi noi del solito, oppure gli altri non stanno andando bene, dovrebbero approfondire tutti con questo problema e parlare di questo e di quello che non sta funzionando agli altri

Complimenti a Italiano e alla Fiorentina, ci sono giocatori molto bravi che mi piacciono tanto, sono una squadra che gioca bene

