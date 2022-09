Mourinho si lamenta in continuazione dalla panchina, Sottil perde la pazienza: “Che ca*** vuoi?”

Grande agonismo e tanta tensione alla Dacia Arena per la partita serale di questa quinta giornata di campionato. Anche scintille tra le panchine della Roma e quella dell’Udinese, passata in vantaggio nel primo tempo con Udogie a causa di un errore di Karsdorp. A metà della prima frazione di gioco il tecnico dei friulani Sottil si è rivolto verso uno dei collaboratori di Mourinho che stava replicando alle proteste del tecnico bianconero per un fallo concesso alla Roma: “Che ca*** vuoi?”, ha detto Sottil scatenando anche una reazione di alcuni componenti dello staff giallorosso. Tanto nervosismo per una partita sentita da entrambe le parti. Lo riporta il Corriere dello Sport

