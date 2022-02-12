Mourinho risponde: "Perticone si è arrabbiato per le mie parole? Mi hanno detto che è scarsissimo"

Josè Mourinho ha dovuto spiegare in conferenza stampa le sue parole negli spogliatoi di San Siro dopo la sconfitta contro l'Inter

Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa e ha commentato le parole dette alla squadra a San Siro dopo la sconfitta contro l'Inter ("Se avete paura andate a giocare in serie C"), queste le parole del tecnico della Roma che ha risposto anche a Perticone (giocatore di serie B) che se l'era presa per le parole di Mourinho:

"Lo sfogo è un principio mio da sempre che ciò che viene detto nello spogliatoio rimane lì. Non dirò se ho parlato con qualcuno o no, però non sono capace di dire che non è vero che io non abbia parlato dopo la gara. Non dirò cosa. Dire che qualcuno si è offeso è una bugia. Hanno fatto bene ad offendersi chi gioca in Serie C. Di Perticone mi hanno detto che è scarsissimo (ride, ndr), ma ci vuole personalità per giocare in Serie C quindi ha ragione. I giocatori mi hanno detto che gli piace come lavoro con loro, con me non ci sono segreti, dico tutto in faccia, do la possibilità di avere un dialogo. Loro non vogliono che io cambi. Tu parli di sfogo, ma per me si lavora così. Tu pensi che io non debba rimproverare Ibanez, Karsdorp, Mancini o Smalling? Io li devo allenare e loro sono contenti. La storia che è uscita di una rottura tra me e i giocatori è una bugia totale. Abbiamo perso una partita e ci abbiamo lavorato. Ho parlato post partita, abbiamo analizzato e abbiamo lavorato. Per me è lavorare. Non ci saranno esclusi, saranno tutti convocati".

IL DOPPIO RAZZISMO DEI TIFOSI DELL'ATALANTA

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