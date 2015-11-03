Notizie Perticone Fiorentina

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Mourinho risponde: "Perticone si è arrabbiato per le mie parole? Mi hanno detto che è scarsissimo"

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