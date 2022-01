Mourinho esulta: “Vittoria preziosa a Empoli perchè la Fiorentina ha pareggiato, preso due punti”

Josè Mourinho esulta, la sua Roma ha vinto 2-4 in casa dell’Empoli dopo che il primo tempo è finito 0-4. A fine partita l’allenatore giallorosso ha pensato anche alla Fiorentina per quanto riguarda la corsa per l’Europa, queste le sue parole a Dazn: “Quello di oggi è un grande risultato, vincere a Empoli non è facile, prima della partita sapevamo del pareggio della Fiorentina e del pareggio della Lazio, per questo oggi la vittoria è importantissima. Sarebbe stato molto importanti anche vincere al 90′” conclude Mourinho.

