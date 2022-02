Mourinho denuncia: “La Roma è piccola con il potere. Se quello è fallo allora non è più calcio”

Non è andata bene alla Roma che in casa contro il Genoa non vince nonostante l’uomo in più per buona parte del secondo tempo. Al 90′ è stato annullato un gol a Zaniolo per un fallo di Abraham che in un primo momento non era stato visto dall’arbitro. E’ stato il Var a richiamare l’arbitro che poi ha annullato. Jose Mourinho, tecnico della Roma, ne ha parlato a Dazn dopo la partita:

“Se quello è fallo allora non è più calcio, è un altro sport, chiamiamolo in un’altra maniera ma non è più calcio. Una cosa è certa, la Roma è piccola con il potere. Chi è il potere? Non ve lo devo dire di certo io che sono arrivato in Italia pochi mesi fa…”

