Mourinho continua: “La Fiorentina aveva un motore diverso dal nostro ma noi siamo stanchi del Var”

Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato della sua Roma, queste le sue parole registrate da TMW:

“Penso e spero di no. Vedo che c’è gente interessata al fatto che noi possiamo finire ottavi e vincere la finale. Capisco che in questo modo sarebbe una cosa fantastica per il calcio italiano, 8 squadre in Europa l’anno prossimo sarebbe importante, ma questo non si deve fare, sarebbe mancanza di rispetto verso gente che lavora tanto come facciamo noi. Con la Fiorentina ho visto una Roma stanca, avevano un motore diverso rispetto a noi. Siamo soprattutto stanchi di arbitri all’interno del Var puniti e sospesi solo dopo la nostra gara per gli errori fatti contro di noi. Sospenderli vuol dire ammettere l’errore, ma a noi i punti chi li restituisce? Vogliamo finire quinti o sesti, sono le posizioni in cui siamo stati per tutta la stagione. Non ho paura di questa possibile mancanza di concentrazione”.

