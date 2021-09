Mostovoj su Kokorin: “Dobbiamo pazientare. Altrove non sarebbe nemmeno una riserva”

L’ex centrocampista dello Spartak Mosca, del Benfica e del Celta Vigo Aleksandr Mostovoj ha parlato di Kokorin in un’intervista rilasciata a Sport Express. Le sue parole:

“In un’altra squadra non sarebbe nemmeno schierato come sostituto. Non è Ribery, non è Vlahovic, non è Insigne. Dobbiamo ancora pazientare con lui.”

Poi ha parlato dell’altro russo che gioca in Italia nell’Atalanta, Miranchuk:

“Da sostituto ha segnato diversi gol in campionato, creando occasioni. In questa stagione ha anche giocato due volte da titolare. E’ una situazione diversa.”

ITALIANO HA CHIESTO ALLA SOCIETA’ DI NON PRESSARE VLAHOVIC: