Morte Astori, il giudizio definitivo entro natale. Ecco perché la giustizia sta prendendo tempo

Come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, arriverà prima di Natale la decisione in merito all’indagine sulla morte di Astori.La causa di questa tragedia avrebbe già un nome: fibrillazione ve...

Come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, arriverà prima di Natale la decisione in merito all’indagine sulla morte di Astori.

La causa di questa tragedia avrebbe già un nome: fibrillazione ventricolare da cardiomiopatia aritmogena. Una malattia del cuore che provoca aritmie di solito caratterizzate da alterazioni del ventricolo destro. Questo pare sia il risultato della perizia svolta dal professor Domenico Corrado dell’Università di Padova. Nel fascicolo consegnato alla Procura di Firenze si proverebbe anche a rispondere alla domanda che tormenta dal giorno della tragedia i familiari di Davide e tutto il mondo del calcio e cioè:

Astori poteva essere salvato?

E, di conseguenza, il capitano della Fiorentina è stato sottoposto durante la sua attività professionale a tutti i controlli medici opportuni?

La perizia consegnata al procuratore Creazzo pare sottolinei che dai referti sul calciatore non emergerebbero anomalie evidenti del cuore. Nel 20% di casi legati questo tipo di malattie la patologia a prima vista non lascia tracce chiare. E Astori rientrerebbe in questo gruppo.

Pare che stia valutando anche la possibilità di avere un altro parere da un altro specialista in malattie cardiache. Proprio per avere in pugno altri elementi di valutazione. Ecco perché i tempisi starebbero dilatando.

La Procura dovrà decidere se archiviare il caso o se allargare l’inchiesta ai responsabili dello staff medico di alcune delle società nelle quali ha militato Astori. Acquisendo ulteriore materiale sugli esami ai quali nel tempo è stato sottoposto Davide.

La cardiopatia aritmogena è stata la causa del decesso dei calciatori Piermario Morosini e Antonio Puerta, di Darcy Robinson (Hockey sul ghiaccio) e Mattia Dall’Aglio (nuoto).