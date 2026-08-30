Moretto: “Zirkzee-Fiorentina, la pista resta viva: Paratici spinge, in calo le quotazioni di Beto”
Il club viola insiste per l’attaccante del Manchester United e conta sulla volontà del giocatore per sbloccare l’operazione
Clima incandescente in casa Fiorentina dopo un avvio di campionato complesso ed il pesante passaggio a vuoto contro il Frosinone. La dirigenza viola, guidata da Fabio Paratici, è al lavoro senza sosta per consegnare al tecnico il nuovo attaccante titolare, un passaggio chiave che condiziona a catena anche altre operazioni, tra cui il definitivo via libera per il passaggio di Moise Kean al Como.
Come analizzato da Matteo Moretto nel consueto punto di mercato con Fabrizio Romano, i fari del club viola restano puntati con insistenza su Joshua Zirkzee in forza al Manchester United, mentre scendono le quotazioni del portoghese Beto:
"Bisogna stare molto attenti a questo finale di mercato di Fabio Paratici perché ci dicono che possa essere comunque un mercato ancora molto attivo. E per quanto riguarda la punta voglio dire che la soluzione Zirkzee resta in piedi nonostante le difficoltà del caso: la Fiorentina continua a lavorarci confidando nella volontà del ragazzo e provando a spingere anche con il Manchester United, quindi di fatto la Fiorentina continua a mantenere viva la pista Zirkzee. Invece in calo le quotazioni di Beto"
Nonostante le complessità economiche e la concorrenza, la Fiorentina intende dunque fare leva sul forte gradimento dell'attaccante olandese per provare il colpo a effetto prima del suonare della campanella finale del mercato.