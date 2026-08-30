Moretto: “Zirkzee-Fiorentina, la pista resta viva: Paratici spinge, in calo le quotazioni di Beto”

Il club viola insiste per l’attaccante del Manchester United e conta sulla volontà del giocatore per sbloccare l’operazione

​Clima incandescente in casa Fiorentina dopo un avvio di campionato complesso ed il pesante passaggio a vuoto contro il Frosinone. La dirigenza viola, guidata da Fabio Paratici, è al lavoro senza sosta per consegnare al tecnico il nuovo attaccante titolare, un passaggio chiave che condiziona a catena anche altre operazioni, tra cui il definitivo via libera per il passaggio di Moise Kean al Como.

​Come analizzato da Matteo Moretto nel consueto punto di mercato con Fabrizio Romano, i fari del club viola restano puntati con insistenza su Joshua Zirkzee in forza al Manchester United, mentre scendono le quotazioni del portoghese Beto:

"Bisogna stare molto attenti a questo finale di mercato di Fabio Paratici perché ci dicono che possa essere comunque un mercato ancora molto attivo. E per quanto riguarda la punta voglio dire che la soluzione Zirkzee resta in piedi nonostante le difficoltà del caso: la Fiorentina continua a lavorarci confidando nella volontà del ragazzo e provando a spingere anche con il Manchester United, quindi di fatto la Fiorentina continua a mantenere viva la pista Zirkzee. Invece in calo le quotazioni di Beto"

Nonostante le complessità economiche e la concorrenza, la Fiorentina intende dunque fare leva sul forte gradimento dell'attaccante olandese per provare il colpo a effetto prima del suonare della campanella finale del mercato.