Moretto: "Su Espì c'era anche la Fiorentina, ci hanno provato poi è andato al Real Madrid"

Il giovane spagnolo giocherà domani a Klagenfurt

Tra le società interessate al giovane centravanti spagnolo figurava anche la Fiorentina, che però si troverà ora a incrociarlo sul campo nelle vesti di avversario. Resta da capire se scenderà effettivamente sul terreno di gioco, ma il dato principale è che Carlos Espí è a tutti gli effetti un nuovo rinforzo del Real Madrid. Il talento classe 2005 si è messo in grande evidenza durante l'ultima annata tra le fila del Levante, attirando le attenzioni delle grandi d'Europa. I Blancos hanno deciso di affondare il colpo pagando la clausola di rescissione da 25 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni, inserendolo subito nell'elenco dei convocati in vista del test amichevole programmato a Klagenfurt proprio contro la formazione viola. Come rivelato dal giornalista Matteo Moretto, l'attaccante contava diversi estimatori: il Brighton era arrivato a un passo dal definire l'operazione, mentre in Serie A si erano registrati gli inserimenti di Lazio e Bologna, oltre al sondaggio perlustrativo portato avanti dalla stessa Fiorentina, destinata adesso ad affrontarlo da rivale.