Moretto riporta: "Il Betis abbandona la pista Kean e prova a chiudere Gimenez dal Milan in prestito"

L'attaccante messicano è il preferito degli andalusi per rafforzare l'attacco

Nelle ultime ore il mercato degli attaccanti in Serie A ha registrato scossoni importanti sull'asse Spagna-Italia, incrociando i destini di Moise Kean e Santiago Gimenez.

Ad accendere la miccia è stato il Betis Siviglia, alla ricerca di un nuovo punto di riferimento offensivo. Il club andaluso — vecchia conoscenza della Fiorentina per i recenti trascorsi in Conference League — ha bussato alla porta della dirigenza viola per chiedere informazioni sul centravanti italiano, seguito da oltre un mese anche dal Como. La risposta del club gigliato ha però frenato subito gli entusiasmi: la richiesta di 40 milioni di euro si è rivelata un ostacolo insormontabile per il budget del Betis, spegnendo la trattativa sul nascere.

La virata su Gimenez e l'ipotesi Porto

Preso atto dei costi proibitivi per Kean, gli spagnoli hanno immediatamente virato su un altro profilo del nostro campionato, chiedendo informazioni per Santiago Gimenez del Milan. Come confermato dai giornalisti Fabrizio Romano e Matteo Moretto, la pista resta tuttavia fredda e complessa da percorrere.

Sulle tracce del messicano resta infatti in vantaggio il Porto, che ha già avviato un dialogo con i rossoneri pur senza aver raggiunto l'accordo definitivo. A complicare il quadro ci sono anche le condizioni fisiche dell'attaccante, attualmente ai box e al lavoro a parte per un problema alla caviglia (già operata lo scorso gennaio) subito durante il Mondiale. Al suo rientro, inoltre, Gimenez dovrà fare i conti con la forte concorrenza interna di Gonçalo Ramos, arrivato a Milano con i galloni del titolare.