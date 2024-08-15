Moretto anticipa: "Per Gudmundsson fissate le visite mediche domani alle 11 a Firenze"
Dopo un'estenuante trattativa con il Genoa l'attaccante islandese firmerà un contratto di 4 anni con la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
15 agosto 2024 23:49
Come scritto dal giornalista Mattia Moretto sul suo profilo X le visite mediche di Albert Gudmundsson sono state programmate domani a Firenze (clinica Fanfani ndr) alle ore 11. A seguire il giocatore firmerà un contratto di 4 anni con opzione per il quinto.
Di Marzio: “Con Gudmundsson a Firenze via libera per Nico alla Juve, sul piatto 35 milioni”
https://www.labaroviola.com/di-marzio-conferma-gudmundsson-domani-a-firenze-operazione-complessiva-da-285-milioni/264252/